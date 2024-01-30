Участники "Би-2" сообщили об отмене решения о депортации из Таиланда в Израиль

Группа продолжает находиться в миграционном центре в Бангкоке

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Решение о депортации участников "Би-2" из Таиланда в Израиль отменено. Об этом сообщается в Telegram-канале российской рок-группы.

"Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о депортации участников в Израиль было принято 29 января, также были приобретены авиабилеты. На данный момент участники группы продолжают находиться в миграционном центре в Бангкоке.

Участников "Би-2" задержали 24 января в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет, который они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.

Суд таиландского города Пхукет 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. бат ($84) за нарушение местного законодательства. В отделении туристической полиции провинции Пхукет в свою очередь указали, что "в Таиланде иностранцам запрещено осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу", отметив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2"), которого в мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов, а также у Александра Умана (Шура "Би-2").