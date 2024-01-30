В России в 2023 году выявили более 50 тыс. га земель, пригодных для жилья

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, с 2021 года Росреестр обнаружил более 80,6 тыс. земельных участков и территорий совокупной площадью 154,8 тыс. га для жилищного строительства

30 января. /ТАСС/. Росреестр выявил в 2023 году в РФ более 50 тыс. га земель, подходящих для строительства многоквартирного и индивидуального жилья, в рамках проекта "Земля для стройки". Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"За прошлый год выявили земельные участки и территории общей площадью 52 тыс. га, что в 1,6 раза превышает показатели 2022 года и говорит о росте динамики проекта "Земля для стройки". Благодаря этой работе Росреестр вносит существенный вклад в достижение рекордных показателей по вводу жилья, а значит, и в улучшение жилищных условий еще большего количества россиян", - приводятся его слова в сообщении на сайте правительства РФ.

Всего с 2021 года, когда был запущен проект "Земля для стройки", Росреестр обнаружил более 80,6 тыс. земельных участков и территорий совокупной площадью 154,8 тыс. га для жилищного строительства, добавил Хуснуллин. Из них на 55 тыс. га можно возводить многоквартирные дома, а на 99,8 тыс. га - частные.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил, что ведомство не только выявляет свободные земли, но старается вовлечь их в оборот. "На публичной кадастровой карте размещены сведения более чем о 62 тыс. участках в 84 субъектах РФ. Из них более 56,4 тыс. подходят под ИЖС, а 5,6 тыс. - под многоквартирные дома", - также процитировали его в сообщении. С помощью этой карты любой желающий может выбрать для себя подходящий участок, а затем подать заявление на его получение. Так, к этому моменту в рамках проекта было вовлечено в оборот 16,4 тыс. участков совокупной площадью 11,8 тыс. га, добавил Скуфинский.

Больше всего участков, подходящих для стройки жилья, Росреестр обнаружил в Северо-Кавказском (23,6 тыс.), Приволжском (14,8 тыс.) и Центральном (10,7 тыс.) федеральных округах. Самые обширные площади земель ведомство выявило в Приволжском (33,2 тыс. га), Центральном (27,4 тыс. га) и Сибирском (21,2 тыс. га) федеральных округах. Среди регионов в правительстве отметили Краснодарский край, где было обнаружено 1,3 тыс. участков площадью 8,7 тыс. га, Московскую область - 1 тыс. участков на 8,1 тыс. га и Свердловскую область - 3 тыс. участков на 7,5 тыс. га.