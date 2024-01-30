В Красноярске ввели режим "черного неба"

Он будет действовать до 15:00 мск 2 февраля

КРАСНОЯРСК, 30 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как "режим черного неба", ввели в Красноярске. Об этом сообщила заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк в Telegram-канале.

С 19:00 (15:00 мск) 30 января до 19:00 (15:00 мск) 2 февраля на территории города Красноярска ожидается НМУ первой степени опасности", - сообщила она.

Также еще на сутки продлен режим НМУ в Минусинске. Первоначально он вводился до 19:00 (15:00 мск) 30 января.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.