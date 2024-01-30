В Подмосковье выделили более 200 млн рублей на соцконтракты в 2024 году

По данным Министерства социального развития региона, чаще всего жители оформляют социальный контракт на открытие личного дела

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Свыше 200 млн рублей предусмотрели в бюджете Московской области на выплаты по социальным контрактам жителям региона. Чаще всего заявители оформляют такой вид финансовой поддержки для открытия собственного дела, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В этом году выплаты по социальному контракту проиндексированы, например, для поиска работы ее размер составляет почти 20 тыс. рублей ежемесячно. Чаще всего жители оформляют социальный контракт на открытие личного дела. Всего же в региональном бюджете на соцконтракты в этом году предусмотрено более 210 млн рублей", - привели в тексте слова министра соцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что размеры выплат зависят от цели. Максимальная сумма помощи составляет 350 тыс. рублей. Оформить социальный контракт можно, подав заявление через федеральный портал госуслуг.