В районах Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега

Региональный Миндортранс призвал водителей планировать поездки с учетом метеоусловий

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. /ТАСС/. Сильный снег ожидается 31 января и 1 февраля на юге и в горных районах Челябинской области. Из-за этого на некоторых территориях объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В ряде территорий Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, 31 января - 1 февраля на юге региона и в горных районах ожидается сильный снег, на отдельных участках дорог - гололедица от наката, снежные заносы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что региональный Миндортранс призывает водителей планировать поездки с учетом метеоусловий и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.