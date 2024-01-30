В Москве нашли мертвым писателя Ивана Оганова

Мужчина умер на 81-м году жизни

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Писатель Иван Оганов обнаружен мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Оганов перестал выходить на связь с родственниками и близкими, и они обратились в полицию. После этого участковый в сопровождении родственников прибыл в квартиру писателя на Фрунзенской набережной. Дверь была вскрыта, в квартире был обнаружен труп Оганова без признаков насильственной смерти. Тем не менее материалы по факту смерти литератора переданы в СК для проведения проверки", - сказал собеседник агентства.

В ходе последнего разговора с близкими он жаловался на плохое самочувствие. Писатель умер на 81-м году жизни.

Оганов родился в Тбилиси в 1943 году. Окончил Московский институт иностранных языков. Самыми известными его произведениями стали поэма "Осень в Риме", романы "Песни об умерших детях", "Венок грехопадений", "Опустел наш сад", "Песнь виноградаря осенью".