Сразу 20 вузов России впервые участвовали в ярмарке российского образования в Шри-Ланке

Потенциальным студентам предложили обучение в областях медицины, экономики, юриспруденции, IT, лингвистики, педагогики, технических наук, транспорта, сельского хозяйства, телекоммуникаций, энергетики, нефти и газа, архитектуры, дизайна и других

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 января. /ТАСС/. Презентации 20 вузов России были представлены на ярмарке российского высшего образования, которая прошла в формате онлайн в Русском доме в Коломбо. Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в этом островном государстве Мария Попова, дистанционный формат позволил привлечь к работе ярмарки столь большое число вузов, расположенных в различных городах России - от Севастополя до Томска.

"Руководители вузов представили презентации своих учебных заведений, они находились на связи с Коломбо и отвечали на вопросы абитуриентов. В числе участников - шесть московских и три санкт-петербургских вуза, а также два федеральных университета. Ярмарку российского образования посетили несколько сотен потенциальных ланкийских абитуриентов. Почетными гостями мероприятия стали советник министра образования Шри-Ланки Сирил Судувелла и посол России в Коломбо Леван Джагарян", - рассказала Попова.

Она отметила, что потенциальным студентам было предложено обучение в областях медицины, экономики, юриспруденции, IT, лингвистики, педагогики, технических наук, транспорта, сельского хозяйства, телекоммуникаций, энергетики, нефти и газа, архитектуры, дизайна и других. "В некоторых вузах есть возможность пройти обучение по программе двойного диплома, а также продолжить образование в магистратуре и аспирантуре", - добавила собеседница агентства.

С видео-приветствием к жителям Шри-Ланки обратились ректоры и проректоры вузов-участников. В ходе видео-тура потенциальные абитуриенты получили возможность познакомиться с университетами изнутри: побывать в студенческих кампусах, библиотеках, лабораториях, спортзалах, а также сориентироваться, в каком вузе открыт набор на желаемую специальность, объяснила Попова.

"Граждане Шри-Ланки имеют возможность получить образование в российских вузах за счет принимающей стороны: на сегодня для жителей островного государства предусмотрено 50 квот от правительства Российской Федерации. Однако ланкийцы могут поступать в желаемые вузы и самостоятельно, ведь еще одним немаловажным преимуществом российского образования является его доступность: по сравнению с США, Канадой и странами Европы стоимость обучения в России существенно ниже, при этом оно не будет уступать по качеству", - добавила Попова.

Ярмарка образования

На ярмарке образования в Коломбо свои возможности представили: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Российский университет дружбы народов, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Российский университет транспорта (МИИТ), Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Уральский государственный экономический университет, Уральский государственный юридический университет, Нижегородский государственный лингвистический университет, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Севастопольский государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Удмуртский государственный университет, Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева, Альметьевский государственный нефтяной институт, Томский государственный архитектурно-строительный университет.