МелГУ откроет две лаборатории для изучения последствий разрушения Каховской ГЭС

Как сообщил ректор университета Николай Тойвонен, не менее 70% сотрудников лабораторий будут кандидаты наук в возрасте до 35 лет или доктора наук до 40 лет

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Мелитопольский государственный университет (МелГУ) в 2024 году создаст две лаборатории для мониторинга последствий разрушения Украиной Каховской ГЭС и выработки предложений для сельхозпроизводителей Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил ТАСС ректор МелГУ Николай Тойвонен.

"Мы получили одобрение со стороны Российской академии наук и Минобрнауки РФ, с 2024 года две лаборатории начнут функционировать. <...> Одна фокусируется на решении экологических проблем - мониторинг почв, растительности, водной глади. Вторая - агротехническая, с организацией мониторинга состояния агротехнических хозяйств", - сказал Тойвонен.

Он отметил, что обе лаборатории будут молодежными, то есть не менее 70% сотрудников будут кандидаты наук в возрасте до 35 лет или доктора наук до 40 лет.

"Мы фокусируемся на решении этой актуальной проблемы, связанной с антропогенной катастрофой, с разрушением дамбы Каховской ГЭС, с которой сейчас столкнется и Запорожская, и Херсонская области. <...> В колодцах в населенных пунктах вода ушла на 4-5 м глубже. В течение этого года в летний период будет нехватка воды, ясно, что как результат будут выветриваться наши почвы, чернозем, будет засаливание. Водная гладь Азовского моря и Черноморского побережья становится более соленой, туда приходит медуза, поедает мелкую рыбу и ракообразных", - рассказал ректор МелГУ.

По его словам, первым этапом работ в ближайшие пять-семь лет будет экологический мониторинг, включая космическое зондирование и оценку химического состава почвы для понимания, что происходит с почвой, лесными насаждениями, водой. Вторым - выход на сельхозпроизводителей с предложениями по переходу на новые культуры, которые смогут расти в среде с меньшим количеством воды.

Вооруженные силы Украины 6 июня нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления тогда оказались 35 населенных пунктов и территорий, жителей которых частично эвакуировали. Разрушение дамбы ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии региона, были смыты сельхозполя вдоль Днепра, появился риск обмеления Северо-Крымского канала. Кремль назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины, всю ответственность за последствия которой должен нести Киев.