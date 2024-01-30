В Россотрудничестве отметили вклад фестиваля "Традиции и современность" в культурные связи

Начальник Управления общественной дипломатии агентства Екатерина Торубарова заявила, что культура России "открыта для всех"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Проведение Международного фестиваля искусств "Традиции и современность" способствует строительству между странами "культурных мостов" и развитию культурной дипломатии. Об этом заявила начальник Управления общественной дипломатии Россотрудничества Екатерина Торубарова.

"Организаторы всегда проводят фестиваль на очень высоком, профессиональном уровне. Мы видим, какие имена в составе жюри, мы видим, какие имена были открыты в результате предыдущих двенадцати фестивалей. Это очень важно. Посмотрите историю фестиваля, вы обратите внимание на то, что именно эти имена позволяют нам выстраивать тот самый культурный диалог, наводить ту самую культурную дипломатию, строить те самые культурные мосты, о которых мы все время говорим. Нам это важно как федеральному агентству, одна из задач которого как раз гуманитарное сотрудничество, продвижение образа России, позитивного восприятия России в мире", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению в Москве XIII Международного фестиваля искусств "Традиции и современность".

Торубарова сообщила, что информацию о фестивале Россотрудничество распространяло "как в дружественных, так и в недружественных странах". "Тот способ, которым мы сейчас разгоняли информацию о фестивале, а мы распространяли ее как в дружественных странах, так и в недружественных странах, говорит о том, что наша культура открыта для всех, и мы ничью культуру не собираемся отменять", - сказала она.

XIII Международный фестиваль изобразительных искусств "Традиции и современность" пройдет в Москве с 27 по 30 июня.