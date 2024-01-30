В Ростове-на-Дону получили компенсации первые 72 жителя дома, где обрушился подъезд

Документы предоставили еще 29 человек, отметил глава администрации города Алексей Логвиненко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 января. /ТАСС/. Первые 72 жителя аварийного пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, где 28 января обрушился подъезд, получили единовременную материальную помощь, документы предоставили еще 29 человек, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Начались выплаты единовременной материальной помощи жителям аварийного дома на ул. Нариманова. На данный момент средства перечислены 72 заявителям. Представили документы еще 29 человек. Завтра они получат финансирование", - написал Логвиненко в Telegram-канале.

Глава городской администрации отметил, что в маневренном фонде на улице Уланской, 15 в настоящее время находится 28 семей в составе 63 человек. Все они обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

Ранее Логвиненко сообщил, что за помощью обратились 144 человека - 121 семья, проживавшая в доме на улице Нариманова, 72/3. По его словам, из резервного фонда решено выделить деньги для обследования аварийного дома, чтобы понять, можно ли войти в уцелевшие части здания.

В субботу вечером пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области сообщила об обрушении стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону. Из аварийного дома были эвакуированы 95 человек. В воскресенье утром произошло полное обрушение подъезда.

Аварийный дом включен в региональную программу расселения в октябре 2023 года. По данным властей, расселению подлежат 155 семей.