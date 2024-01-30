Приложение "Радар. НФ" помогло сбить 10 беспилотников за полгода

Оно находится в свободном доступе с 17 августа

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мобильное приложение "Радар. НФ" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники (БПЛА) и диверсионные группы, разработанное Народным фронтом, помогло сбить один из пяти БПЛА, уничтоженных над Белгородской областью ночью, он стал десятым за шесть месяцев работы приложения. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Этой ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 21 БПЛА, в том числе 5 - над Белгородской областью. "Сигнал, поступивший от пользователя приложения "Радар. НФ", помог ликвидировать вражеский БПЛА в Белгородской области", - сообщили в Народном фронте.

Ранее с помощью приложения удалось сбить три БПЛА в Воронежской области, по два - в Брянской и Курской, по одному - в Крыму и Смоленской области. Приложение находится в свободном доступе с 17 августа.

"На сегодняшний день "Радар. НФ" скачали уже более 364 тыс. неравнодушных россиян. Они взяли на себя ответственность помогать спецслужбам защищать наше мирное небо и жизни людей от террористических атак киевского режима", - добавили в пресс-службе.

Приложение доступно для пользователей операционной системы Android, помимо площадки AppGallery, его можно скачать в GooglePlay и RuStore. Инструкцию о том, как скачать приложение для операционной системы iOS, можно найти на сайте Народного фронта.