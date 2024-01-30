В Подмосковье капитально отремонтировали более 17 тыс. многоквартирных домов

В 2024 году комплексный ремонт проведут в 4 тыс. домах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. многоквартирных домов Московской области привели в порядок с 2014 года в рамках региональной программы капитального ремонта. В 2024 году комплексный ремонт будет проведен в 4 тыс. домах, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В Московской области программа по капитальному ремонту домов - одна из самых масштабных в Российской Федерации. За прошедшие 10 лет мы реализовали уже больше трети от необходимого объема по ремонту - более 17 тыс. многоквартирных домов прошло через Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Ремонтируем фасады, кровли, выполняется ремонт инженерных сетей, подвалов, утепление фасадов, реализуются работы по другим элементам домов. Такой комплексный подход позволяет нам выполнить задачу, заходя на дом один раз", - привели в тексте слова министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского.

В пресс-службе добавили, что всего на территории Подмосковья расположено более 57 тыс. многоквартирных домов, из них в региональную программу капремонта включены свыше 44 тыс.

Отмечается, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года. В текущем году в рамках программы будет отремонтировано более 4 тыс. объектов.