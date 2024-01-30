Министр образования Польши считает интересной идею снизить избирательный возраст до 16 лет

Барбара Новацкая поддержала бы такое решение, но она подчеркнула, что в настоящее время это не является элементом предвыборной программы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Интересной назвала идею снижения избирательного возраста с 18 до 16 лет министр национального образования Польши Барбара Новацкая.

"Интересное решение, я стала бы его сторонницей, поскольку вижу, какое [у нас] молодое поколение", - сказала она в интервью радиостанции Radio Zet.

Новацкая поспешила уточнить, что "сегодня это не является элементом предвыборной программы".

Ранее с идеей снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет выступил маршал (спикер) Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня. "Необходимо снизить избирательный возраст в Польше до 16 лет. Мне потребуются для этого союзники, и я надеюсь, что мы их найдем", - сказал он в ноябре, выступая в Кракове перед учащимися старших классов.

29 января в Польше было обнародовано постановление премьер-министра Дональда Туска, в соответствии с которым выборы в местные органы власти пройдут в Польше 7 апреля.