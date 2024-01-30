Центр Грабаря: условия хранения "Троицы" в храме Христа Спасителя соответствуют нормам

По словам гендиректора учреждения Дмитрия Сергеева, состояние святыни "будет так же стабильно, как во время нахождения в центре"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Условия хранения иконы Андрея Рублева "Троица" в храме Христа Спасителя соответствуют требуемым нормам, сообщил журналистам генеральный директор Всероссийского научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

"Насколько мне известно, условия ее хранения соответствуют предельно требуемым нормам. Мы уверены, что ее состояние будет так же стабильно, как во время нахождения в Центре [им. академика И. Э.] Грабаря", - сказал он.

Сергеев отметил, что в центре икона находилась почти полгода. "Мы ежедневно наблюдали за состоянием ее сохранности. И мы, и наши коллеги из Третьяковки в итоге отметили, что состояние ее стабильное, что никаких травматических изменений, которые потребовали, например, какого-то реставрационного вмешательства, не нужно", - сказал он.

На вопрос, планируется ли возвращение иконы в Центр Грабаря, Сергеев признался, что ему об этом неизвестно. "Наверное, через какое-то время уже определится ее дальнейшее местонахождение", - добавил он. По словам гендиректора, для хранения иконы в Троице-Сергиевой лавре создаются инженерные и технические условия. Он напомнил, что Троице-Сергиева лавра стала федеральным музеем, под заботой и окормлением которого будет находиться этот уникальный памятник истории и духовной культуры. Сергеев не исключил, что специалисты Центра продолжат наблюдение за иконой. "Мы всегда готовы поучаствовать в этом", - сказал Сергеев.

Отвечая на вопрос о проведении реставрационных советов по этой теме, он отметил, что они периодически проходят, последний состоялся в январе.

Икона "Троица" была доставлена на временное хранение в храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря 5 января и будет находиться там до Дня Святой Троицы - 23 июня.

О передаче иконы

15 мая 2023 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать Русской православной церкви икону "Троица", созданную Андреем Рублевым в первой четверти XV века. С 1929 года икона находилась в Государственной Третьяковской галерее. 12 июля патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче "Троицы" Троице-Сергиевой лавре.