Ленобласть откроет в феврале первый подземный фельдшерский пункт в зоне СВО

Также планируется оснастить пункт компактным рентгеновским аппаратом, который позволит делать диагностику повреждений конечностей и органов на месте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Первый подземный фельдшерский пункт откроется в феврале в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

"Сразу хочу отметить, что нигде такого нет. Это проект, который поможет максимально эффективно оказать медицинскую помощь, потому что он [фельдшерский пункт] и защищен, и со стороны комитета по здравоохранению мы полностью оснастим его всем необходимым. У нас там планируется врач общей практики или терапевт, дерматолог, стоматолог с полноценной стоматологической установкой. <...> В конце февраля уже с полным оснащением планируем этот фельдшерский пункт открывать", - рассказал он.

По словам специалиста, также планируется оснастить пункт компактным рентгеновским аппаратом, который позволит делать диагностику повреждений конечностей и органов на месте. В общей сложности подземный фельдшерский пункт сможет принимать по 100 человек в день.

Как добавил помощник губернатора Ленобласти по СВО, глава фонда "Ленинградский рубеж" Виталий Будников, для работы в пункте будут направлены медицинские работники из учреждений Ленобласти. Кроме этого, фонд планирует предоставить в зону СВО мобильный водоочистной комплекс, который сможет обеспечить до 15 тыс. человек питьевой водой.