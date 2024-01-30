Соцопрос в Финляндии прочит уверенную победу на выборах президента Стуббу

За бывшего премьер-министра страны готовы проголосовать более 57% респондентов, свидетельствуют данные опроса

ХЕЛЬСИНКИ, 30 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб одержит победу во втором туре президентских выборов с явным преимуществом. Об этом свидетельствует опрос крупнейшей газеты Финляндии Helsingin sanomat.

За Стубба готовы проголосовать 57% респондентов, за бывшего главу МИД Пекку Хаависто 43%, сообщает издание.

Оба кандидата вышли во второй тур, предварительное голосование в котором начнется 31 января. Основной день выборов - 11 февраля. В первом туре 28 января Стубб набрал 27,2%, Хаависто 25,8% при явке 71,5%.

Опрос был проведен 29-30 января с участием 1161 человека старше 18 лет, погрешность составляет около 2,9%.