Госдума 29 февраля может обсудить во II чтении ужесточение санкций за утечку личных данных

Предполагается, что максимальный штраф составит до 3% от выручки компании

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 29 февраля может рассмотреть во втором, основном чтении пакет законопроектов об усилении административной и уголовной ответственности за утечки и незаконное использование персональных данных. Это следует из проекта постановления о календаре работы палаты на февраль, документ размещен в думской электронной базе.

Документы были внесены в Госдуму в декабре 2023 года группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. В первом чтении Дума приняла законопроекты 23 января.

Проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП) увеличивает штрафы за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных. Предполагается, что максимальный штраф составит до 3% от выручки компании.

Второй законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс и вводит ответственность за создание или обеспечение работы сайтов, страниц сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных. За такое преступление предлагается ввести наказание в виде штрафа 700 тыс. рублей, принудительных работ сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Если преступление было совершено из корыстных побуждений или группой лиц по предварительному сговору, причинило крупный ущерб или было совершено с использованием служебного положения, размер штрафа может составить до 1 млн рублей, а срок лишения свободы - до шести лет.

Принятый в первом чтении законопроект также вводит уголовную ответственность за передачу информации, содержащей персональные данные, за границу или трансграничное перемещение носителей, содержащих такие данные. За эти преступления предлагается лишать свободы на срок до восьми лет и одновременно штрафовать на сумму до 2 млн рублей. Для случаев, повлекших тяжкие последствия, либо совершенных организованной группой, законопроектом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 3 млн рублей.