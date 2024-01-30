В парках Москвы заработали бесплатные кружки по рисованию, лепке и вокалу

Занятия проходят в группах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Около 100 бесплатных кружков и студий организованы для посетителей московских парков, самыми популярными направлениями стали рисование, лепка и вокал, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"В парках Москвы проходят регулярные занятия по различным видам творческих направлений работает порядка 100 таких кружков и студий. Занятия проходят в группах, а посещение большинства из них бесплатное. Одни из самых популярных видов занятий - рисование, лепка, театральные студии, киноклубы и вокал", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что, например, в парке "Кузьминки" дети 6-7 лет и дети с 8 лет могут принять участие в бесплатных занятиях "Творчество без границ", на которых лепят из разнообразных пластических масс, рисуют в необычных техниках, занимаются моделированием, мастерят поделки из природных материалов и не только. А в усадьбе Воронцово дети от четырех до 13 лет могут посещать регулярные занятия по рисованию, кружок по лепке из пластилина. В Бабушкинском парке работает молодежный киноклуб, участники которого постигают основы кинопроизводства, а также бесплатные занятия по прикладному искусству, где из обычных вещей изготавливают удивительные предметы интерьера - вазы с авторским декупажем, креативные подсвечники, памятные магниты, оригинальные баночки для хранения специй и многое другое.

В парке "Ходынское поле" организована бесплатная студия эстрадного вокала для детей 7-15 лет, подростков с 16 лет и взрослых. Детей учат формировать артикуляцию и устойчивое вокальное дыхание, взрослым занятия дают возможность улучшить навыки пения и владения голосом, подобрать репертуар, преодолеть страх сцены, кроме того, ученики принимают участие в различных мероприятиях и программах. Также парк приглашает ребят в театральную студию.