Клуб "Мутабор" обжаловал в кассации решение приостановить его деятельность

Дата слушаний пока не назначена

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Юристы клуба "Мутабор", где ранее прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подали кассационную жалобу на решение приостановить на 90 дней работу заведения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Второй кассационный суд общей юрисдикции получил кассационную жалобу на решение о приостановке работы клуба "Мутабор", - сказала собеседница агентства, уточнив, что дата слушаний пока не назначена.

Лефортовский суд ранее признал ООО "Арт центр" виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах) и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря прошлого года. Протокол в отношении заведения был составлен Роспотребнадзором.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.