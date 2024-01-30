В РАН поддержали решение Путина участвовать в выборах в 2024 году

Они пройдут 17 марта 2024 года

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) поддерживает решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году, сказал глава Академии Геннадий Красников.

"Ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост президента нашло у нас глубокое удовлетворение. Мы это ожидали. Российская академия [наук] поддерживает", - сказал Красников на встрече с Путиным, проходящей во вторник в Москве.

"Спасибо большое", - ответил Путин.

О выборах

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.