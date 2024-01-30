Таиланд еще не согласовал дату депортации музыкантов "Би-2"

Совещание полиции назначено на среду, рассказали в консульстве

БАНГКОК, 30 января. /ТАСС/. Власти Таиланда еще не согласовали дату депортации участников рок-группы "Би-2" с российским гражданством. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде после посещения его сотрудниками центра временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, где находятся участники "Би-2".

"Как нам сообщили в центре временного содержания, билетов ни у кого нет. Дата депортации еще не согласована, потому что завтра будет совещание [иммиграционной] полиции. И на нем решат вопрос депортации и назначат уже какую-то дату, после чего можно будет купить билеты за свой счет, если будет такая возможность. У них [в учреждении] загруженный график, они не могут всех доставить в аэропорт, поэтому депортируют группами. По опыту, если на текущей неделе мы согласовываем вопрос депортации, то обычно на следующую неделю назначают дату. Бывает и раньше, смотря какая загруженность", - сказали в российском консульстве.

Троих участников "Би-2" с российским гражданством депортируют только в Россию, сообщили в консульском отделе.

Как указали российские дипломаты, у двоих из пятерых российских граждан есть, помимо российского, израильские паспорта. "После попадания в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции они не могут быть депортированы без своего согласия. Если гражданин отказывается возвращаться, то он может там сидеть 5 или 10 лет, до тех пор, пока он не даст свое согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать. И такие люди там есть. Поскольку у некоторых из них на руках два паспорта, то, согласно местному законодательству, они могут согласиться поехать как в Россию, так и в Израиль. У кого есть только российский паспорт, то в этом случае есть возможность депортации только в Россию. Другой опции нет", - сказали в российском консульстве.

Таиландская сторона не уведомляла сотрудников российского консульства о ситуации с Егором Бортниковым (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов в мае 2023 года) и Александром Уманом (Шура "Би-2"), у которых нет российских паспортов и которые являются гражданами Австралии и Израиля. "Другими гражданами занимаются другие посольства", - уточнили в консульстве.

Пятеро участников группы "Би-2" с гражданством РФ отказались во вторник от встречи с российским консулом. Консульский отдел российского посольства ранее получил уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что данные граждане РФ находятся в Центре временного содержания иностранцев. В документе отмечалось, что за нарушение трудового законодательства королевства задержаны российские граждане, среди которых барабанщик музыкального коллектива Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. Все они 29 января были доставлены из Пхукета в Бангкок.

Концерт, штраф, депортация

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет, который они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января. Суд таиландского города Пхукет 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2"), которого в мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов, а также у Александра Умана.