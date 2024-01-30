Путин согласен, что стоит подумать о возвращении РАН экспертизы учебников

Такие полномочия забрали у Российской академии наук в 2018 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласен, что можно рассмотреть возвращение Российской академии наук функций по экспертизе школьных учебников. Такие полномочия забрали у РАН в 2018 году.

Речь об этом зашла на встрече Путина с руководителем РАН Геннадием Красниковым. "Мы хотели бы еще поставить вопрос актуальный. У нас до 2018 года академия наук экспертизу делала учебников школьных. Мы считаем, что надо вернуть опять экспертизу к нам", - отметил академик.

"Я, честно говоря, упустил это, странно", - признался глава государства. "Конечно, надо с коллегами обсуждать", - согласился он с предложением Красникова вновь поднять этот вопрос.