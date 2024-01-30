Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что "Единая Россия" и "Молодая гвардия" примут участие в его создании

ДОНЕЦК, 30 января. /ТАСС/. Музей освобождения Мариуполя от украинских войск откроется летом на территории города. Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"В Мариуполе появится музей освобождения города. Открыть его поручила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Единая Россия" и "Молодая гвардия" примут участие в его создании. Место под музей уже найдено - в центре Мариуполя. <...> Рассчитываем, что летом музей откроется", - сообщил Турчак.

Он добавил, что здание сильно пострадало при обстрелах, а в его подвале боевики группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) оборудовали помещения для пленных.

"Сейчас здесь уже идут восстановительные работы. Глава ДНР Денис Пушилин держит их на контроле", - подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации.

По его словам, музей будет интерактивным - с помощью специального оборудования, оцифрованных архивов, свидетельств очевидцев событий, происходивших в Мариуполе весной 2021 года, можно будет познакомиться с фактами освобождения города, уже вписанными в новейшую историю России. Здесь же будут выставлены трофеи, собранные активистами в ходе гуманитарной миссии партии "Единая Россия" в новых регионах.

В здании музея также будет работать центр поддержки некоммерческих организаций.