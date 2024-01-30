В Таджикистане запретили размещать опасные производства и склады в зоне ледников

В соответствующем законе отмечается, что ледники в Таджикистане являются исключительной собственностью государства и оно гарантирует их защиту

ДУШАНБЕ, 30 января. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал одобренный парламентом закон "О защите ледников", который придает им статус стратегических источников водных ресурсов, а также запрещает размещать опасные производства, склады, свалки на их территории и использовать там химические вещества. Об этом сообщается на сайте банка правовой информации республики.

"В зонах санитарной защиты ледников запрещается размещение опасных производственных сооружений и ведение хозяйственной деятельности, которые могут негативно влиять на состояние ледников, а также размещение нефтепродуктов, производственных и потребительских отходов, использование химических веществ, пестицидов и других вредных веществ", - говорится в документе.

Закон указывает, что любая деятельность, противоречащая данным нормам, будет ограничена, приостановлена или запрещена, а также документом вводится правило обязательной предварительной оценки хозяйственных работ, которые могут нанести ущерб ледникам. Кроме того, в новом законе отмечается, что ледники в Таджикистане являются исключительной собственностью государства и оно гарантирует их защиту. Документ также регламентирует научные исследования ледников, работу государственной сети по их мониторингу и формирование базы данных об их состоянии.

Из ледников в Таджикистане формируется порядка 60% запасов воды в Центральной Азии. Президент республики ранее неоднократно указывал, что из-за климатических изменений площадь ледников сокращается, а из 13 тыс. ледников за последние десятилетия уже около 1 тыс. растаяли. По инициативе Таджикистана была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников, а в декабре 2023 года на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Дубае Рахмон сообщил, что республика внесет свой первый финансовый взнос в международный фонд по сохранению ледников.