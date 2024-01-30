ГД может 29 февраля обсудить во II чтении законопроекты о наказании за треш-стримы

Документы, в частности, предполагают введение административных штрафов до 700 тыс. рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Госдума может 29 февраля рассмотреть во втором чтении законопроекты, которыми предлагается считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по некоторым статьям УК РФ и ввести административные штрафы до 700 тыс. рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости. Это следует из проекта календаря рассмотрения вопросов Госдумой в феврале, размещенного в думской базе данных.

Документы были внесены в палату парламента в декабре 2023 года группой сенаторов и депутатов в пакете с законопроектом о запрете так называемых треш-стримов. Оба законопроекта Госдума приняла в первом чтении 25 января.

В законопроекте с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) предлагается дополнить положениями об ответственности за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов "с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

За такие правонарушения предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Для должностных лиц штраф составит от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. В этом случае также будет предусмотрена конфискация оборудования.

Вторым законопроектом статью 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание) предлагается дополнить пунктом о совершении умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет). Также упоминанием такой демонстрации в качестве отягчающего обстоятельства дополняются 10 статей УК РФ, в том числе предусматривающих ответственность за убийство, побои и похищение человека.