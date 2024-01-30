В Международном фестивале "Традиции и современность" в РФ примут участие более 40 стран

Прием заявок от участников продлится до 15 апреля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. XIII Международный фестиваль искусств "Традиции и современность" пройдет в Москве с 27 по 30 июня 2024 года, к участию приглашены более 40 зарубежных стран. Об этом сообщила организатор фестиваля Вера Киселева на пресс-конференции в ТАСС.

"Стран 40-50 планируем [пригласить]. Может быть, не в том объеме, в котором хотелось бы", - отметила она.

По ее словам, страны БРИКС уже подтвердили свое участие в предстоящем фестивале, с другими странами ведутся активные переговоры.

Прием заявок от участников продлится до 15 апреля.

Международный фестиваль искусств "Традиции и современность" откроется 27 июня в Гостином дворе в Москве. Целью фестиваля является поддержка как известных, так и начинающих художников.