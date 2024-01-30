В Тульской области восстановят поврежденное пожаром бывшее общежитие

Средства будут выделены из регионального и муниципального бюджета

ТУЛА, 30 января. /ТАСС/. Ремонт проведут в четырехэтажном бывшем общежитии в Ясногорске Тульской области, где 29 января произошел пожар на площади 800 кв. м. Необходимые средства будут выделены из регионального и муниципального бюджетов, сообщила пресс-служба облправительства.

"Специалисты отметили, что несущие конструкции дома сохранены. Необходимы замена кровли, систем вентиляции и электроснабжения, ремонт мест общего пользования. Средства на ремонт будут выделены из районного и областного бюджетов", - говорится в сообщении

Помощь жителям, чье жилье повреждено пожаром, находится на контроле губернатора Алексея Дюмина. "Определены места размещения жителей дома, которые нуждаются во временном жилье, для их доставки туда подготовлен транспорт. Министру труда и социальной защиты Тульской области Татьяне Абросимовой поручено составить списки семей с детьми для обеспечения детским питанием и предметами по уходу. Всю информацию жители могут уточнить в районном штабе по оказанию помощи пострадавшим от пожара", - добавили в пресс-службе.

29 января произошло возгорание квартиры на четвертом этаже бывшего общежития, в котором все жилые помещения приватизированы и используются для проживания. Затем огонь распространился на кровлю, общая площадь пожара составила 800 кв. м, о его полной ликвидации пресс-служба МЧС России сообщила утром 30 января, пострадавших нет. По данным прокуратуры Тульской области, четырехэтажное кирпичное здание построено в 1960 году, всего в доме три подъезда, суммарно зарегистрировано 149 человек, в том числе 14 детей.