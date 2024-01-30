На Урале прекратили уголовное преследование осужденных по делу о ДТП с восьми погибшими

В 2021 году служебный автобус врезался в остановку общественного транспорта из-за неисправностей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование двух осужденных по делу о ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной, в котором погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Определением суда апелляционной инстанции приговор изменен: судебная коллегия определила освободить Сивкова от назначенного приговором суда наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор в отношении Зелева отменен, и уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за нарушений суда первой инстанции решение об удовлетворении требований потерпевших отменено, в этой части дело направлено на новое судебное разбирательство.

Утром 10 июня 2021 года в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор" (входит в Росатом), из-за неисправности рабочей, стояночной и вспомогательной тормозной системы врезался в остановку общественного транспорта. На месте погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Позже двое из пострадавших умерли в больнице.

В мае 2023 года Городской суд города Лесного назначил водителю автобуса наказание в виде четырех лет принудительных работ. Директору автотранспортного предприятия назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными в совершении преступлений по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).