Кунгурскую ледяную пещеру в Прикамье временно закроют для посещения из-за нарушений

В частности, не был подготовлен перечень опасных зон возможного обрушения

ПЕРМЬ, 30 января. /ТАСС/. Кунгурскую ледяную пещеру в Пермском крае временно закроют для посещения из-за нарушений, выявленных Западно-Уральским управлением Ростехнадзора. Об этом говорится на официальной странице пещеры в социальной сети "ВКонтакте".

"С 31 января Кунгурская Ледяная пещера будет закрыта для посещения. О возобновлении работы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Ниже приводятся копии пояснительного письма управления Ростехнадзора, а также копия приказа директора ООО "Сталагмит-Экскурс", в ведении которого находится Кунгурская ледяная пещера. Согласно документу управления Ростехнадзора, в 2023 году в пещере выявили опасные участки обрушения пород, тогда выдали рекомендации для ведения горно-геологических работ и экскурсионной деятельности. В частности, в пещере необходимо было "произвести оборку свода гротов, где деформации близки к критическим". Однако в плане мероприятий руководства пещеры на 2024 год не было перечня опасных зон возможного обрушения, не разработаны паспорта крепления кровли, а также установки защитных ограждений. "На основе вышеизложенного управление считает возможным реализацию представленных мероприятий на 2024 год при условии устранения отмеченных замечаний", - говорится в пояснительном письме управления Ростехнадзора.

Кунгурская ледяная пещера находится в Кунгуре Пермского края, ее возраст насчитывает около 11 тыс. лет. Пещера является одной из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и седьмой в мире гипсовой пещерой по протяженности - около 8,2 км, из них 2 км оборудовано для посещений туристами. Пещера известна своими гротами, озерами и "органными трубами". В ней созданы спелеокамеры и соляные комнаты.