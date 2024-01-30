Красников заявил, что число учащихся базовых школ РАН в России достигло 25 тыс.

Глава РАН при этом выразил озабоченность тем, что дети стали реже сдавать ЕГЭ по физике

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Число учащихся базовых школ Российской академии наук (РАН) в регионах достигло 25 тыс., сказал глава академии Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Очень много внимания уделяем и научно-исследовательской аспирантуре, базовой кафедре. Сегодня мы пошли в школы. У нас <...> есть 108 базовых школ РАН, где обучаются 25 тыс. детей", - сказал Красников.

Глава РАН при этом выразил озабоченность тем, что российские дети стали реже сдавать ЕГЭ по физике. "Это отдельный разговор, мы пытаемся эту тему сегодня изучать", - сказал он.

Базовые школы РАН сегодня действуют в 32 регионах России. В них преподают и выступают с лекциями члены Академии, ведется работа по популяризации исследовательской сферы среди молодежи.