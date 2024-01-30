В Забайкалье семь школ перешли на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ

Прием детей также приостановили в 2 детсадах и еще 11 группах

ЧИТА, 30 января. /ТАСС/. В Забайкальском крае семь школ перевели на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"За четвертую неделю (с 22 по 28 января) в Забайкальском крае показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ по совокупному населению выше показателя третьей недели 2024 года на 20,3%. На дистанционное обучение в течение семи дней переводилось полностью 7 школ и частично 13 классов в 7 школах", - говорится в сообщении.

Также приостановили прием воспитанников в 2 детсадах и еще 11 группах. Всего за неделю ограничительные мероприятия вводились в 25 образовательных и трех социальных организациях в 13 районах Забайкалья.

Лабораторные исследования показали, что около 32% пациентов с симптомами ОРВИ в Забайкалье болеют гриппом. За семь дней в регионе было выявлено 123 случая коронавирусной инфекции, что на 22% меньше, чем неделей ранее. В 97,4% случаев болезнь протекает в клинической форме ОРВИ.