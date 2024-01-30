Жителей Курской области будут оповещать о ЧС через приложение МЧС

В сервисе также можно найти информацию, как действовать при происшествиях и оказывать первую помощь пострадавшим

КУРСК, 30 января. /ТАСС/. Жителей Курской области на фоне сохраняющегося риска ракетной опасности будут оперативно оповещать о чрезвычайных ситуациях и опасных явлениях через мобильное приложение МЧС России, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Приграничные районы практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Кроме того, сохраняется риск ракетной опасности на удаленных от границы территориях. В связи с этим прошу всех жителей Курской области установить приложение МЧС России. Через данный сервис будет оперативно доводиться экстренная информация о чрезвычайных ситуациях и опасных явлениях", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Используя приложение, жители региона также смогут сориентироваться и найти информацию, как действовать при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, определить свою геолокацию, оказать первую помощь пострадавшим. Для корректного получения уведомлений после установки в настройках приложения необходимо вручную выбрать Курскую область.

В Курской области на период усиленных мер по защите и охране территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, с 19 октября 2022 года - средний уровень реагирования, власти усилили охрану объектов инфраструктуры и образования, проводится работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запрещено использование беспилотников.