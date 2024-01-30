В Чечне планируют открыть 11 новых школ в 2024 году

Новые школы возводятся в городах Аргун и Грозный, а также в шести районах республики

ГРОЗНЫЙ, 30 января. /ТАСС/. Строительство 11 новых школ планируют завершить в 2024 году в Чеченской Республике, сообщил ТАСС заместитель министра образования и науки региона Ахмед Усманов.

"В рамках реализации национального проекта "Образование" в 2024 году в республике будут открыты 11 новых школ и отремонтировано 6 общеобразовательных организаций. Новые школы возводятся в городах Аргун и Грозный, а также в шести районах республики. Общее количество новых посадочных мест - 9 084", - отметил собеседник ТАСС.

Одну из самых больших школ в России на 2,5 тыс. мест построят в Грозном на территории площадью 40 тыс. кв. м. Новое учебное заведение позволит разгрузить сразу несколько секторов в столице Чечни. "Целесообразность строительства такой крупной школы обусловлена малоземельем Грозного. Она позволит существенно экономить земельные ресурсы в городе", - рассказал Усманов.

По его словам, в настоящее время в системе общего образования Чеченской Республики функционирует 531 организация с числом обучающихся свыше 300 тыс. человек. "На данный момент приоритетной задачей остается вопрос исключения рисков возникновения третьей смены и увеличение доли детей, обучающихся в первую смену", - добавил замминистра.

В прошлом году в республике построили 34 новых школ и капитально отремонтировали 76 общеобразовательных учреждений.