В Челябинской области из-за ОРВИ учебный процесс приостановили в 150 классах

В регионе за неделю зафиксировали рост заболеваемости на 9,4%

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. /ТАСС/. Распространение острых респираторных вирусных инфекций в Челябинской области стало причиной приостановки учебного процесса в 150 классах 47 школ, следует из материалов, опубликованных управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

"В Челябинской области в этиологической структуре ОРВИ отмечается увеличение доли респираторных вирусов. Введены ограничительные мероприятия, в том числе частично приостановлен учебный процесс с переводом на дистанционное обучение в одной общеобразовательной организации и 150 классах 47 общеобразовательных организаций", - говорится в материалах.

По данным управления, в регионе за четвертую неделю 2024 года зафиксировали рост уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 9,4%. Рост заболеваемости среди детей 7-14 лет составил 20,9%, а среди детей 3-6 лет - 25,4%.