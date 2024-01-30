Мишустин поручил не сбавлять набранные темпы в реализации нацпроектов

Премьер-министр также поручил приложить все усилия для достижения запланированных показателей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину не сбавлять набранные темпы реализации национальных проектов, приложить все усилия для достижения запланированных показателей.

"Необходимо сохранить набранный темп. Задача требует продолжения положительной динамики в развитии. И, конечно, необходимо просто приложить все усилия, чтобы запланированные показатели в национальных проектах были достигнуты", - указал глава кабмина на стратегической сессии по национальным целям развития.

Мишустин напомнил, что год назад президент РФ Владимир Путин поручал уделить внимание нескольким направлениям: расширению внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами, укрепление технологического и финансового суверенитетов, развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, повышение благосостояния граждан и защита материнства и детства, поддержка семей с детьми. "Такая работа будет продолжена и в текущем году", - подчеркнул премьер.

Председатель правительства обратил внимание, что кабмин уже фиксирует результаты проведенной работы в 2023 году. Так, например, более чем на 8% увеличилось количество принятых в вузы людей в сфере информационных технологий, на четверть выросло число продуктов в реестре российских решений для компьютеров, баз данных и других направлений.