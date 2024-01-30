В Омске повысили зарплату дорожникам для решения проблемы уборки улиц

Ее размер проиндексировали на 15%

ОМСК, 30 января. /ТАСС/. Администрация Омска для решения проблемы нехватки кадров для уборки улиц, за качество которой мэр города Сергей Шелест получил представление от прокуратуры, увеличила на 15% зарплаты работникам управления дорожного хозяйства и благоустройства.

В Омске до сих пор не везде ликвидированы последствия снегопадов, которые прошли в середине января. Неубранный вовремя снег в период сильных оттепелей, перемежающихся морозами, превратился в смерзшуюся массу. Прокуратура также выявила на улицах уплотненный снег, колейность, снежные накаты и валы, сужающие проезжую часть. Ситуацию взял на контроль губернатор Виталий Хоценко, который распорядился привлечь к уборке дополнительную технику и открыть горячую линию, куда жители могут пожаловаться на заснеженные дороги.

"В середине января совместно с губернатором региона Виталием Павловичем Хоценко приняли решение о повышении заработной платы для основных рабочих специальностей в городском управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Первый шаг выполнен: в январе зарплаты работникам проиндексированы на 15%. На сегодня заработная плата на предприятии составляет от 35 тыс. рублей у неквалифицированных рабочих до 50-60 у водителей и механизаторов", - написал Шелест в своем Telegram-канале.

На второе полугодие запланировано дальнейшее повышение фонда оплаты труда для шоферов, слесарей, механизаторов и рабочих, занятых в ручной уборке улиц, отметил глава города. В ноябре 2023 года первый заместитель мэра Евгений Фомин рассказал, что в управлении не хватает около 350 водителей, механизаторов и рабочих служб благоустройства.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, дорожники сталкиваются и с нехваткой техники для зимнего содержания дорог. Автопарк управления насчитывает 384 машины, что составляет лишь половину от необходимого количества. В этом году город планирует приобрести семь грейдеров, три погрузчика и другую специализированную технику.