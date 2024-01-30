В Каталонии решили ограничить использование мобильных в школах для детей до 16 лет

Телефоны будут полностью запрещены во время занятий в рамках дошкольного и начального образования, а учащиеся средней школы смогут ими пользоваться в те моменты, "когда это оправдано", объяснила советник по вопросам образования кабмина региона Анна Симо

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Правительство испанской Автономной области Каталония решило запретить использовать мобильные телефоны во время нахождения в школе детям до 12 лет и ограничить доступ к устройствам для подростков до 16 лет. Об этом заявила советник по вопросам образования кабмина региона Анна Симо, чьи слова опубликованы в соцсети X местного правительства.

"Мы договорились о полном отсутствии мобильных при дошкольном и начальном образовании во время всех учебных занятий", - отметила она. Кроме того, учащимся средней школы, то есть подросткам до 16 лет, можно пользоваться телефонами в учебное время, "когда это оправдано с точки зрения образования", добавила Симо. Новые правила вступят в силу со следующего учебного года.

Ранее Государственный школьный совет Испании рекомендовал детям до 16 лет отказаться от использования мобильных телефонов в личных целях во время нахождения в учебных заведениях. Ключевой консультативный орган правительства по вопросам образования советует ученикам до 12 лет вообще не приносить с собой мобильные телефоны, если для этого нет каких-то особых причин. Для средней школы, то есть подростков до 16 лет, рекомендация заключается в том, чтобы устройства были выключены на протяжении всего времени пребывания в учебном заведении.

В декабре министерство образования страны озвучило идею о возможном запрете на использование мобильных телефонов в школе для учеников вплоть до 16 лет. На 31 января запланировано обсуждение этого вопроса между представителями центрального кабмина и региональных властей.