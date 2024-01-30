В Москве вручили городские премии в области туризма

Награды получили экскурсоводы и отельеры, сотрудники туркомпаний и популярных у путешественников культурных учреждений

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пятнадцать представителей туриндустрии Москвы стали лауреатами премии города в области туризма, сообщила пресс-служба Москомтуризма.

"30 января в столице вручили премии города Москвы в области туризма за 2023 год. Лауреатами в 10 номинациях стали 15 представителей индустрии гостеприимства, еще один специалист удостоен звания "Почетный работник туризма города Москвы", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, награды получили экскурсоводы и отельеры, сотрудники туркомпаний и популярных у путешественников культурных учреждений. "Все лауреаты - настоящие профессионалы с многолетним опытом, работающие на благо Москвы", - цитирует ее пресс-служба. Сергунина добавила, что столичные премии в области туризма вручают за создание новых туристических продуктов и сервисов, повышение качества услуг и инфраструктуры, внедрение лучших практик и цифровых технологий.

Так, за плодотворную просветительскую деятельность и разработку авторских экскурсионных программ наградили заместителя заведующего научно-экспозиционным отделом Дома И. С. Остроухова в Трубниках Наталью Леонову. За вклад в развитие внутреннего туризма и реализацию проекта "Москва без окраин" отметили генерального директора музейного объединения "Музей Москвы" Анну Трапкову. За популяризацию историко-культурного наследия премию получила экскурсовод Милана Львова, за вклад в развитие туристического потенциала города и реализацию авторского проекта "Прогулки по Москве" лауреатом стал экскурсовод и блогер Александр Усольцев.

Уточняется, что профильные награды начали присуждать в 2004 году, почти 20 лет это происходило в рамках премии в области физической культуры, спорта и туризма. В 2022 году их выделили в самостоятельную премию.