Ученый заявил, что в России ежегодно выявляют более 600 тыс. лиц с онкозаболеваниями

По словам академика РАН Андрея Каприна, недавно этот показатель составлял чуть менее 600 тыс.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские врачи ежегодно выявляют более 600 тыс. лиц с онкологическими заболеваниями, еще недавно этот показатель составлял чуть менее 600 тыс. Об этом в преддверии Всемирного дня борьбы против рака сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн.

"Сейчас мы выявляем где-то 625 тыс. человек в год. <…> Это хороший показатель, потому что я помню, что мы выявляли когда-то 599 тыс., еще буквально недавно. Получается, на 125 тыс. больше. Это говорит о том, что мы больше и чаще выявляем рак, а значит - в ранних стадиях, потому что это демографический показатель. Мы сейчас выявляем где-то 425-427 человек на 100 тыс. населения", - сказал он во время прямой линии, организованной на Международной выставке-форуме "Россия".

Каприн также привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым ежедневно от онкозаболеваний в мире умирают 27 тыс. человек. Всего болеют около 18 млн пациентов, чуть более 8 млн из них - умирают. По словам эксперта, к 2030 году врачи ожидают роста заболеваемости раком, однако такой прогноз не пугает, а мобилизует специалистов на более раннее выявление болезней.

Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) отмечается 4 февраля.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.