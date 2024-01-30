Ресурс временно недоступен

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины подвергся кибератаке и теперь недоступен.

"Вынуждены сообщить, что на официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины была совершена кибератака, в результате которой сайт получил повреждения. Пока нам нужно определенное время для возобновления работы сайта", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На время восстановительных работ всю актуальную информацию можно получить на официальных страницах министерства в социальных сетях, добавили в пресс-службе.

25 января "Нафтогаз Украины" и "Газораспределительные сети Украины" сообщили о масштабной кибератаке на свои серверы. Позже поступили данные о сбоях в работе сервисов "Укржелдороги", "Укрпочты", а также "Укртрансбезопасности" и системы "Путь", созданной для пропуска через границу страны мужчин-волонтеров и водителей. Функционирование системы пропуска и сайта "Укртрансбезопасности" было восстановлено 26 января. В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили о возобновлении работы онлайн-сервисов лишь 28 января. В тот же день о хакерской атаке заявил координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Минобороны Украины.