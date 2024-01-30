Немецкий журналист ZDF сделал репортаж из Мариуполя

Некоторые СМИ раскритиковали его за неверные акценты в репортаже

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Корреспондент германского телеканала ZDF Армин Кёрпер со съемочной группой отправился в Мариуполь и снял репортаж о жизни в городе, некоторые СМИ раскритиковали его за, с их точки зрения, неверные акценты в репортаже.

Журналист в эфире сказал, что съемочная группа "совершенно независимо" от кого-либо добралась до Мариуполя на автомобиле из Москвы. Он уточнил, что получил все необходимые въездные документы, но оговорился, что при этом не одобряет присоединение города к России.

Реагируя на вопросы телезрителей и ведущей, он сказал, что "Мариуполь - это не то место, где можно найти простые и ясные ответы". С одной стороны он говорит, что Мариуполь - "это не город-призрак". "Этот город функционирует: тут есть электричество, отопление, горячая вода, интернет, - сообщил репортер. - Здесь открыты магазины, рестораны и так далее". Одновременно с этим Кёрпер указывает, что в городе "повсюду военные и блокпосты, действует комендантский час".

Упомянув пророссийские настроения среди тех, кто был опрошен на улице, он также при этом допустил, что, возможно, многие умышленно воздержались от критики.

Сюжет спровоцировал критику в германском медиапространстве. "Вчера ZDF транслировал репортаж из Украины. На первый взгляд обычная вещь при пристальном рассмотрении оказывается весьма интересной - корреспондент находился не в Киеве, а в занятом Россией Мариуполе", - пишет журнал Focus. Журналист Петер Альтхаус со своей стороны потребовал последствий для съемочной группы, поскольку она въехала в город по российским документам. Именно это, по его мнению, является "ключевой проблемой". "Важно не то, что говорится в сюжете, а то что не говорится", - сказал он журналу Focus. Аналогичные статьи появились в других СМИ, в частности, в газетах Express и Koelner Stadt-Anzeiger.