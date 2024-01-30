Строительство дублера Егорьевского шоссе начнется в III квартале 2024 года

Строительство запланировано на участке от Люберец до деревни Кошерово общей протяженностью 36,3 км

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Строительство новой автодороги - дублера Егорьевского шоссе - планируют начать в III квартале текущего года. Объект будет реализован в рамках заключенного концессионного соглашения, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Дублер Егорьевского шоссе протяженностью 36 км мы начинаем строить при поддержке федеральной власти в III квартале этого года. Планируем реализовать его в течение двух лет", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава региона отметил, что также среди планов по развитию дорожной сети - строительство дублера Щелковского шоссе. "Мы очень надеемся, что эта концессия также будет реализована", - добавил он.

В пресс-службе рассказали, что дублер Егорьевского шоссе пройдет от МКАД через Люберцы и Раменское. Дублер Щелковского шоссе позволит улучшить транспортную доступность Балашихи, Щелкова, Фрязина и других округов на востоке области.

Концессионное соглашение о строительстве дублера Егорьевского шоссе было заключено в 2021 году. Строительство автодороги запланировано на участке от Люберец до деревни Кошерово общей протяженностью 36,3 км.

По данным пресс-службы регионального правительства, в Подмосковье в настоящее время ведется строительство 40 дорожных объектов, из них более 20 будут открыты в этом году.