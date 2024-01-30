Южно-Лыткаринскую дорогу в Подмосковье планируют открыть до конца 2024 года

В рамках проекта предусмотрено переустройство более 280 инженерных коммуникаций, часть из них уже выполнена

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Движение транспорта планируется запустить по Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА) в Московской области до конца текущего года. Она поможет разгрузить южные и юго-восточные городские округа региона, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Подмосковье развивается, это заставляет нас реализовывать масштабные проекты. И благо, они поддержаны нашим президентом, федеральной властью. Один из них - ЮЛА, это 45 км, которые пройдут через пять муниципалитетов от Варшавки до М-12. Мы начали строить дорогу в марте прошлого года. Здесь много мостов, искусственных сооружений, большая перекладка сетей. Вообще, когда строишь такие крупные объекты, самая сложная задача - переложить газовые, электросетевые и другие сопутствующие коммуникации. Задача - открыть дорогу к концу года" , - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что ЮЛА очень важна для юга и юго-востока Московской области. Она поможет разгрузить трафик в городских округах Балашиха, Лыткарино, Люберцы, Ленинский и Раменское. Тем самым транспортная доступность улучшится для 3,5 млн человек, проживающих в регионе и столице. Кроме того, транспортные потоки на дороге будут пущены в обход Москвы с юго-восточного направления. Она позволит разгрузить МКАД и вылетные магистрали.

Отмечается ,что в рамках проекта предусмотрено переустройство более 280 инженерных коммуникаций, часть из них уже выполнена. "Мы активно выносим сети. Из проблемных моментов, которые нам необходимо решить - это выйти на перекладку четырех участков газопровода и двух участков сетей высоковольтных линий электропередачи. Готовится проектная документация, и подрядная организация выйдет уже в апреле на осуществление этих работ, параллельно с проектированием, как это было на строительстве Мытищинской хорды", - процитировали в материале зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Поясняется, что реализация проекта ЮЛА стала возможной благодаря федеральному финансированию, а также механизмам ГЧП. Это самая крупная концессия региона в сфере дорожного строительства, инвестиции в проект превысили 160 млрд рублей.