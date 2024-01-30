ЛНР в 2024 году получит от РЭО свыше 2,3 тыс. контейнеров для коммунальных отходов

В 2023 году РЭО передал региону 1 674 контейнера, 57 спецмашин и 233 бункера

ЛУГАНСК, 30 января. /ТАСС/. ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) до конца года закупит и передаст в Луганскую Народную Республику (ЛНР) более 2,3 тыс. контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, это на 712 контейнеров больше, чем в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства природных ресурсов и экологии ЛНР.

"В рамках реализации программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики в 2024 году ППК "Российский экологический оператор" закупит и передаст региону 2 386 контейнеров и 32 единицы специализированной техники для обращения с твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2023 году РЭО передал региону 1 674 контейнера, 57 спецмашин и 233 бункера.

В министерстве уточнили, что поставки контейнеров и спецтехники также планируются в 2025 году.