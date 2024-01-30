Фермеры анонсировали протесты в Испании из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе

В Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров считают, что недобросовестная конкуренция "ставит под угрозу жизнеспособность тысяч хозяйств в Испании и Европе"

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Несколько испанских сельскохозяйственных организаций анонсировали проведение манифестаций в королевстве на фоне сложной ситуации, с которой столкнулся сектор. Об этом говорится в пресс-релизе Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров (ASAJA).

По ее информации, организации "согласились возобновить график выступлений, чтобы потребовать амбициозного шокового плана, который включает меры как на уровне ЕС, так и на уровне правительства Испании и автономных сообществ". Ожидается, что манифестации пройдут "в течение ближайших недель".

"Сельскохозяйственный сектор в Европе и Испании погряз в растущем разочаровании и волнениях из-за сложных условий и удушающей бюрократии, порожденных правилами ЕС, - отметили в ASAJA. - Фермерам приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам". Как считают организации, эта продукция, произведенная за пределами ЕС, "не соответствует внутренним правилам ЕС и представляет собой противоречие и лицемерие в политических действиях ЕС". В ASAJA добавили, что недобросовестная конкуренция "ставит под угрозу жизнеспособность тысяч хозяйств в Испании и Европе".

Организации считают, что европейские соглашения о свободной торговле с третьими странами усугубляют проблемы фермеров и скотоводов. В этой связи они требуют приостановить переговоры по таким соглашениям. Кроме того, "правительство Испании под надзором Еврокомиссии должно усилить контроль на границе с Марокко, чтобы гарантировать, что импортируемая марокканская сельскохозяйственная продукция соответствует внутренним нормам ЕС и размерам тарифов, установленным в соглашении о свободной торговле", отметили в ASAJA.

Протесты фермеров уже начались в разных европейских странах, в частности в Бельгии, Германии и Франции.