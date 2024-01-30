Глава МО Финляндии призвал запретить двойное гражданство для россиян

Разрешивший двойное гражданство закон о гражданстве начал действовать в стране в 2003 году

ХЕЛЬСИНКИ, 30 января. /ТАСС/. Министр обороны Финляндии, депутат парламента Антти Хяккянен призвал реформировать систему получения финского гражданства и запретить россиянам получать финский паспорт. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной коалиционной партии (НКП), членом которой и является Хяккянен.

"Система двойного гражданства должна быть реформирована таким образом, чтобы эффективно предотвратить различные попытки авторитарных стран оказывать влияние и другие вредные конфликты интересов. Необходимо перейти к взаимности в двойном гражданстве. Это будет означать, например, что российским гражданам больше не будут предоставлять новое двойное гражданство", - отметил Хяккянен.

Ранее вопрос предоставления финского паспорта гражданам России возник в ходе предвыборных президентских дебатов. Главный претендент на пост главы государства, выдвинутый НКП, Александр Стубб также поддерживает запрет на выдачу финского паспорта гражданам России.

Закон о гражданстве, разрешивший двойное гражданство, начал действовать в Финляндии в 2003 году.

По данным МВД Финляндии, на конец 2020 года в стране постоянно проживали 143 256 человек с двойным гражданством. Крупнейшими группами двойного гражданства на конец 2020 года были граждане России (34 890), граждане Швеции (8 987), граждане Сомали (7 469), граждане Эстонии (6 923) и граждане Ирака (5 923).