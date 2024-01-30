В Кузбассе смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 20%

В регионе, в частности, создается база по новому формату цифрового сопровождения пациентов

КЕМЕРОВО, 30 января. /ТАСС/. Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы в Кузбассе снизилась в 2023 году на 20,3%. Положительной динамики удалось достичь благодаря ранней диагностике заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В ходе профилактических осмотров и диспансеризации выявляют различные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Ранняя диагностика позволяет достигать наибольшего эффекта в лечении. Положительная динамика уже есть. В 2023 году по сравнению с 2022 годом уровень смертности от болезней системы кровообращения в Кузбассе снизился на 20,3%", - сообщили в правительстве.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что высокотехнологичная медицинская помощь и диагностика становятся доступнее для жителей региона. Он также заявил о важности развития материально-технической базы больниц в регионе по нацпроекту "Здравоохранение". "Важно, что новое оборудование не только повышает качество обследований, но и выполняет их гораздо быстрее, чем раньше. Поэтому на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" на 2024 год предусмотрено 3,6 млрд рублей, что на 300 млн больше объемов 2023 года", - привели в пресс-службе слова Цивилева.

Важность развития диагностики заболеваний отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки 26 декабря в Кузбасс. В частности, в регионе создается база по новому формату цифрового сопровождения пациентов. Это позволяет оптимизировать время, потраченное на выдачу заключения и повысить точность диагностики. Кроме этого, регион получил оборудование для мониторинга глюкозы у больных сахарным диабетом.

"С прошлого года стартовала программа по поддержке пациентов с сахарным диабетом, в частности, регион получил дополнительное оборудование для мониторинга достижений ключевых показателей по управлению сахарным диабетом. Это лабораторное оборудование плюс финансирование по поручению президента для индивидуального мониторинга глюкозы у детей до 17 лет. Что позволяет вести пациентов с сахарным диабетом по новым стандартам и протоколам, что обеспечивает ребенку формирование органов и систем физиологично, без стрессовых нагрузок, которые возникают у пациентов с данным заболеванием", - сказал журналистам Мурашко.

Нацпроект "Здравоохранение"

По словам Сергея Цивилева, в Кузбассе по нацпроекту "Здравоохранение" в 2024 году планируется отремонтировать 33 подразделения кузбасских больниц - поликлиник, стационаров, ФАПов и амбулаторий, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. В моногороде Мыски, который зависим от работы угольных предприятий и энергетики, завершился капремонт поликлиники №1, открытие запланировано в первом квартале после установки оборудования, идут проектные работы по капитальному ремонту детской поликлиники №2. Также в регионе установят 55 модульных пунктов, в больницы закупят 325 единиц оборудования для ранней диагностики заболеваний, 309 роботизированных комплексов, экзоскелетов и экзокистей. Кардиологическая служба получит 121 единицу техники.

Также развитие системы здравоохранения позволило, например, увеличить выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии в регионе до 60%, добавил Цивилев. Так, благодаря введению маммологического скрининга и работе передвижных маммографов стали чаще выявлять рак молочной железы на ранней стадии.

Национальный проект "Здравоохранение", инициированный президентом России Владимиром Путиным, помогает решать ключевые задачи в обеспечении жителей Кузбасса современной медицинской помощью. Целями нацпроекта является снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами.