Во Франции полицейским выплатят до €1,9 тыс. за работу во время Олимпиады

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции намерено выплатить сотрудникам полиции премии в размере до €1,9 тыс. за работу во время летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил глава ведомства Жеральд Дарманен.

"В преддверии Олимпиады дополнительные средства будут выделены для поддержки полицейских", - написал он в X. По словам министра, премии "будут выписаны всем сотрудникам МВД, задействованным при подготовке и проведении Игр".

€1 тыс. выплатят тем сотрудникам, которые ограничат свои отпуска во время Олимпиады. €1,6 тыс. выплатят полицейским, которые будут обеспечивать безопасность в департаментах, где пройдут соревнования. €1,9 тыс. получат задействованные во время Олимпиады сотрудники МВД в территориальных подразделениях столичного региона Иль-де-Франс. Министр также пообещал полицейским, что ведомство предоставит им дополнительные дни отпуска.

18 января французские полицейские по всей стране вышли на акции протеста против условий работы во время Олимпийских игр 2024 года. Они протестовали против привлечения к работе дополнительных сотрудников правоохранительных органов, в том числе из других регионов. Они также выражали недовольство 12-часовыми сменами и графиком работы, предполагающим не более одного выходного дня в неделю. Одним из ключевых требований было введение фиксированных премий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.