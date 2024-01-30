Прием заявок на первую премию "Парки России" стартует 1 февраля

Премия не имеет денежного наградного фонда, планируется, что она станет своего рода "парковым Оскаром" и обеспечит победителям широкую узнаваемость среди целевой аудитории

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Заявки на участие в I Всероссийской парковой премии "Парки России" можно будет подать с 1 февраля 2024 года, сообщил директор Ассоциации парков России Денис Цуканов.

"Положение премии мы разместим с 1 февраля на сайте ПаркРоссии.рус, где и будут принимать заявки от участников. Чтобы избежать ситуации, когда жюри сравнивает условный парк Зарядье с какими-то парками в небольших городах, мы решили сделать градацию по категориям наиболее понятным для регионов: средние города, малые города, новые регионы, парки Москвы как отдельная категория", - сказал он, выступая в ТАСС на пресс-конференции, посвященной запуску I Всероссийской парковой премии "Парки России" - и анонсированию I Международного форума парков стран БРИКС.

Новая отраслевая премия для лучших российских парков и отраслевых производственных компаний стала совместным проектом Минстроя России, Ассоциации парков России и Всероссийского общества охраны природы. Ее цель - популяризация национального проекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Премия не имеет денежного наградного фонда, планируется, что она станет своего рода "парковым Оскаром" и обеспечит победителям широкую узнаваемость среди целевой аудитории.

"Сегодня во многих городах и населенных пунктах хотят получить хорошие парки, но не понимают, какой именно им нужен. Мы ждем появления лучших практик, которые увидит и, возможно, используют по всей России", - подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько в беседе с корреспондентом ТАСС.

На премии выделено семь основных и пять специальных номинаций. В каждой из них предполагается выбрать до пяти лауреатов. Отдельные номинации предусмотрены для зоопарков, национальных парков России.

Парковый "Оскар"

Победители премии будут объявлены 3 апреля 2024 года. Церемония награждения состоится в рамках IV Международной выставки-конференции ParkSeason Expo и I Международного форума парков стран БРИКС.

Победителям номинации будет вручаться статуэтка "Девушка с веслом", которая с 1935 года остается символом парковой культуры России. Прототипом для самой узнаваемой скульптуры стала уроженка Кемеровской области, студентка Московского института физической культуры Вера Волошина. Девушка принимала героическое участие в Великой Отечественной войне и погибла от рук фашистских захватчиков. В 1994 году ей посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Ее именем назван городской парк в Кемерово.