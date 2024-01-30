В Литве объяснили рост эмиграции из страны на 44% выездом украинцев и белорусов

В 2023 году из Литвы выехали около 22 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 30 января. /ТАСС/. Рост в 2023 году на 44% показателя эмиграции из Литвы связан с регистрацией выезда находившихся в стране граждан Украины и Белоруссии. Об этом сообщило государственное агентство данных (статистическое ведомство).

"Согласно обобщенным данным, в 2023 году из Литвы выехали около 22 тыс. человек, что на 44% больше, чем годом ранее, - говорится в сообщении. - 12 тыс. из этого числа были гражданами Украины и Белоруссии, ранее прибывшими в Литву". Еще 10 тыс. выехавших - литовские граждане.

Иностранные граждане из Литвы в основном направлялись на Украину и в Белоруссию. Главными направлениями эмиграции граждан Литвы были Великобритания, Германия и Норвегия.